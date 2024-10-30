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Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim

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#Dalış#Aslan Balığı#Balık
Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 10:39

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde avlanan Çağdaş Şaşmaz'ın ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenleri parmağına battı. Parmağı neredeyse 2 kat büyüyen Şaşmaz, soluğu hastanede aldı. Hastanelik olan amatör balıkçının o anları su altı kamerasına yansıdı.

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Gazipaşa'da amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim

“ÇOK DEĞİŞİK BİR ACI HİSSETMEYE BAŞLADIM”

O anları anlatan Şaşmaz, “Suya girdikten yarım saat sonra taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce bir kaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş.

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Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim

Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Eldivenimi çıkarıp parmağı sıkıp kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acılar hissettim” dedi.

Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim

“HERKESE DİKKATLİ OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM”

Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, “Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim

Ölü sandığı balığı tutunca neye uğradığını şaşırdı: Çok değişik bir acı hissettim

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#Dalış#Aslan Balığı#Balık

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