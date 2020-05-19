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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Ölü kuş bulunan otomobildeki 2 kişiye 13 bin lira ceza

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Ölü kuş bulunan otomobildeki 2 kişiye 13 bin lira ceza
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ADANA’da bagajında gökdoğan cinsi ölü kuş bulunan otomobildeki 2 kişiye ‘kara avcılığına muhalefet’ suçundan toplam 13 bin 967 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine 01 MA 6102 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda karton koli içerisinde ağzı bantlı, kanatları ve ayakları bez ile bağlanmış, gökdoğan cinsi ölü kuş bulundu. Kuş ölüsü Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilirken, isimleri açıklanmayan araçtaki 2 kişiye ‘kara avcılığına muhalefet’ suçundan toplam 13 bin 967 TL idari para cezası uygulandı.

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