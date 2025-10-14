Ölü hacimden su çekilmeye başlandı! Tekirdağ'da korkutan manzara

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Naip Barajı'nda yaşanan kuraklık, su seviyesini alarm noktasına kadar düşürdü. Barajda suyun çekilmesiyle geniş alanlar kurudu, ağaç kökleri ortaya çıktı ve baraj gövdesi çevresinde küçük adacıklar oluştu.

Kuruyan alanlarda toprak çatlakları dikkat çekerken, suyun neredeyse tamamen çekildiği bazı kısımlarda ise bataklık görüntüsü oluştu.Dron ile görüntülenen barajda suyun kritik seviyelere gerilediği görülürken, yetkililer vatandaşlara su tasarrufu konusunda uyarılarda bulunuyor.