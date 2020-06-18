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Erkan ALTUNTAŞ - Hilmi YOL / DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ölü flamingo muamması

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Ölü flamingo muamması
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Doğa harikası ve flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü’nde son zamanlarda çok sayıda flamingo ölü bulundu.

Gölü hem beslenme hem de kuluçka için tercih eden flamingoların esrarengiz ölümü görenleri üzdü. 20 ayrı noktada yüzlerce flamingonun öldüğü görüldü. Ölü flamingoların büyük çoğunluğunun genç flamingolar olduğu tespit edildi. Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Görevliler, flamingolardan ve gölden örnekler aldı. Görevlilerin ilk incelemelerinde herhangi bir bulguya rastlanılmazken, kuluçkadan yeni çıkan yavru flamingoların ani hava sıcaklığı değişiminden kaynaklı ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Görevlilerin aldığı örnekler laboratuvarlara gönderildi.

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