Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ölü bulunan yeşim’in ailesi konuştu: Bayram yüzü görmesin

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Demirci#Bayram
Ölü bulunan yeşim’in ailesi konuştu: Bayram yüzü görmesin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Manisa Demirci’deki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın ailesi, katil zanlısının tutuklanmasının ardından konuştu.

Haberin Devamı

Manisa Demirci’deki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın (32) tutuklanmasının ardından genç kızın ailesi konuştu.

Ölü bulunan yeşim’in ailesi konuştu: Bayram yüzü görmesin

(solda) Doğancan Yıldız - (sağda) Yeşim Akbaş

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

Bayramın birinci günü kızının mezarını ziyaret eden anne Aysun Akbaş (54), “Bu karar acımı az da olsa hafifletti. Dışarıda olduğunu bilmek bizim için berbat bir duyguydu. Hayat dolu kızım da biz de bir daha bayram yüzü göremeyeceğiz. Onun da bir daha bayram yüzü görmesini istemiyorum. Onun ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyorum. Başkalarının da yavrularına zarar vermemesi için asla dışarıya çıkamasın” dedi. Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen baba Mustafa Akbaş (64) ise “Tekrar gözaltına alınıp tutuklandığını öğrenince bir nebze de olsa içimiz rahatladı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Demirci#Bayram

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası
Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında’

Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül? ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında!’

#Melanom
Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık