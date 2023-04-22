Ölü bulunan yeşim’in ailesi konuştu: Bayram yüzü görmesin

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Manisa Demirci’deki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın (32) tutuklanmasının ardından genç kızın ailesi konuştu.

(solda) Doğancan Yıldız - (sağda) Yeşim Akbaş

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

Bayramın birinci günü kızının mezarını ziyaret eden anne Aysun Akbaş (54), “Bu karar acımı az da olsa hafifletti. Dışarıda olduğunu bilmek bizim için berbat bir duyguydu. Hayat dolu kızım da biz de bir daha bayram yüzü göremeyeceğiz. Onun da bir daha bayram yüzü görmesini istemiyorum. Onun ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyorum. Başkalarının da yavrularına zarar vermemesi için asla dışarıya çıkamasın” dedi. Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen baba Mustafa Akbaş (64) ise “Tekrar gözaltına alınıp tutuklandığını öğrenince bir nebze de olsa içimiz rahatladı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.