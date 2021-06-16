Ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu, cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Esma Yücel'in, içeride, sırtından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Yücel'in evi ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Yücel'in acı haberini alan yakınları ise bina önüne geldi.

EVDEN EN SON OĞLU ÇIKMIŞ

Esma Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturmada polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in olay sonrası ortadan kaybolduğunu belirledi. Süleyman Yücel'in, evden çıkan son kişi olduğunun öne sürülmesi üzerine polis, cinayet şüphelisi olarak yakalanmasına yönelik araştırma başlattı. Ekipler, mahalle ve caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

OTOPSİ RAPORUNDA 3 MERMİ

Öte yandan Esma Yücel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Yücel'in sırtında 2, karnında 1 mermi girişi olduğu ortaya çıktı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Esma Yücel'in cenazesi, Dicle ilçesindeki mezarlığa götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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