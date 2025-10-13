Ölü bebeğini havluya sarıp terasa bıraktı! Tatil beldesinde kan donduran olay

Haberin Devamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptıktan sonra ölü doğduğunu ileri sürdüğü erkek bebeğini havluya sarıp, terasa bırakan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), adliyeye sevk edildi.

KANAMA ŞİKAYETİYLE HASTAENEYE GİTTİ

Olay, 10 Ekim’de Bodrum ilçesi İçmeler'de bir otel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy’nin kısa bir süre önce doğum yaptığı belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.

BEBEĞİ TERASA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Kyzy ifadesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, erkek bebeğin ölü olarak doğduğunu ardından onu havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi. Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ

Polis ekipleri, terasta havluya sarılı bebekle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 5 ay önce Bodrum'a gelen Kyzy'nin, otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

TUTUKLANDI!

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

