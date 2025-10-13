×
Gündem Haberleri

Ölü bebeğini havluya sarıp terasa bıraktı! Tatil beldesinde kan donduran olay

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 17:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini havluya sarıp çalıştığı otelin lojmanına ait terasına bırakan genç kadın, kanama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede bebeğinin cansız bedenini terasa bıraktığını itiraf eden kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptıktan sonra ölü doğduğunu ileri sürdüğü erkek bebeğini havluya sarıp, terasa bırakan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (19), adliyeye sevk edildi.

KANAMA ŞİKAYETİYLE HASTAENEYE GİTTİ

Olay, 10 Ekim’de Bodrum ilçesi İçmeler'de bir otel lojmanında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde, Kyzy’nin kısa bir süre önce doğum yaptığı belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.

Ölü bebeğini havluya sarıp terasa bıraktı Tatil beldesinde kan donduran olay

BEBEĞİ TERASA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ

Kyzy ifadesinde, çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığını, erkek bebeğin ölü olarak doğduğunu ardından onu havluya sararak lojmanın terasına bıraktığını söyledi. Otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ

Polis ekipleri, terasta havluya sarılı bebekle karşılaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 5 ay önce Bodrum'a gelen Kyzy'nin, otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

TUTUKLANDI!

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne 9 Ekim'de kanama şikayetiyle başvuran Z.U.K'nın doğum yaptığının anlaşılması üzerine polise haber verilmiş, otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği terasta havluya sarılı hareketsiz bulmuştu.

Sağlık ekibince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

