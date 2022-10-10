Ölü bebeğini 23 gün saklamış

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Ordu’da 12 Eylül’de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa (26), bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Çapa, polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini evinin yakınındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. 6 Ekim günü bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük kız bebeğinin cesedini buldu. Emniyet’teki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

‘ÜSTÜNE YATMIŞIM'

Bilge Çapa, ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. Çapa ifadesinde şunları anlattı: “Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül’de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım. 6 Ekim’de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine gömdüm.”