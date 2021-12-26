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Oltu Kalesi'nde tedirgin eden görüntü

#Erzurum#Oltu#Urartu
Oltu Kalesinde tedirgin eden görüntü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Urartular tarafından yapılan kale yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Duvarlarında dev yarıklar oluşan kaleden düşen taşlar ziyaretçileri de tedirgin ediyor.

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Oltu’nun en önemli tarihi yapılarından biri olan Oltu Kalesi'ndeki yarık ve çatlaklar bölge halkını endişelendiriyor. M.Ö. 3'üncü yüzyılda Urartular döneminde yapılan ve İpek Yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak için de kullanılan Oltu Kalesi'nin gövdesinde yarık ve çatlaklar oluşurken, burçlardaki taşlar düşmeye başladı. Bugüne kadar onarım ve restorasyon geçirmeyen kalenin hali ziyaretçileri de tedirgin ediyor.

Kaleyi gezerken kafasına düşmek üzere olan taştan son anda kurtulduğunu söyleyen Kenan Aktaş, "Çocuklarımla gezerken kaleden az daha üzerimize taş düşüyordu. Kaçarak kendimizi son anda kurtardık. Oltu Kalesi ilçemizin sembol eserlerinden birisi. Kalenin bir an önce restorasyona alınıp turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Oltu Kalesinde tedirgin eden görüntü

Kalenin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Oltu'da yaşayan Savaş Kara da "Bu güzel tarihi eserimiz, kalemiz yıkılmakta. Yetkililerden bu kalenin restorasyonunun yapılmasını istiyoruz" dedi. Cihangir Berk Bayramoğlu ise "Uzun zamandır kaleden taşlar dökülüyor. Yerli yabancı turistler gelince kaleye çıkamıyor. Kalenin bir an önce restore edilerek yıkılmaktan kurtarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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