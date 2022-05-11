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Oltu Çayı'nda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarında 13'üncü gün

#ERZURUM#Trafik#Kaza
Oltu Çayında kaybolan Fevzi Bulutu arama çalışmalarında 13üncü gün

ERZURUM'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 13'üncü günde de devam ediyor.

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Kaza, 28 Nisan akşamı, Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise 13 gündür aranıyor. Ölmez çiftinin suya gömülen otomobilinin de tavan kısmı bulundu. Eriyen karlar ve her gün yağan yağmur ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.

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Öte yandan bölgeye gelen Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. JAK, AFAD, UMKE, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle kazanın meydana geldiği noktadan itibaren Oltu Çayı'nı arayan SAK ekibi, daha sonra dalgıç elbiselerini giyip, Ayvalı Baraj Gölü'ne giriyor. Yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle bulanıklaşan gölde tüplü dalış yapan SAK ekibi, suyun berraklaşması halinde su altı kameralarını da kullanmayı planlıyor.

Oltu Çayında kaybolan Fevzi Bulutu arama çalışmalarında 13üncü gün

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#ERZURUM#Trafik#Kaza

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