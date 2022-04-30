Oltu Çayı’nda can pazarı

Haberin Devamı

Erzurum Oltu’dan Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil, önceki gün akşam saatlerinde, Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde karşı yönden gelen Fevzi Bulut’un kullandığı 55 AFC 706 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayla savrulan iki otomobil de Oltu Çayı’na uçtu. Karların erimesi sonucu debisi artan suya gömülen otomobillerden birinin sürücüsü Özkan Ölmez ile yanındaki eşi Müberra Ölmez, kendi imkânlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ölmez çiftini ilk tedavilerinin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

10 KM UZAKTA BULUNDU

Diğer otomobildeki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve beraberlerindeki Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi’nde ebe olan kızları, 4 aylık hamile Büşra Tosun, Oltu Çayı’nda akıntıya kapılıp kayboldu. 3 kişinin bulunması amacıyla kaza yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada Büşra Tosun’un cansız bedenine ulaştı.

Haberin Devamı

Arama kurtarma ekipleri, kayıp Sevinç ve Fevzi Bulut çiftine ulaşamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Çalışmalar kapsamında Köprübaşı HES’in kapaklarının kısa süreliğine kapatılması kararı alındı. HES’in kapatılmasının ardından yapılan aramada Sevinç Bulut’un da kaza noktasına 10 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı. Fevzi Bulut’u arama çalışmaları sürdürülüyor.