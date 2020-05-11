MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
GeriGündem Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
Abone Olgoogle-news

ERZURUM'un Olur ilçesinde, Oltu Çayı'nın taşmasıyla seralarda ekili ürünler zarar gördü.

Kar sularının erimesi ve yağışlı hava nedeniyle Oltu Çayı'nın debisi yükseldi. Taşan Oltu Çayı, Olur ilçesindeki seralarda maddi hasara neden oldu. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hibe seradaki ekili 500 kök domates de zarar gördü.

Sera sahibi Kenan Onat, "Çayın taşması sonucu sular serama da doldu. İlçe Tarım Müdürlüğü'nce yapılan serama 500 domates fidesi ekmiştim. Sular, Olur'un Yeşilbağlar köyünde seraları dolduruken, Ormanağzı köyünde de yolu kapattı. Zararım çok" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle