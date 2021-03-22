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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 20:00 | Son Güncelleme:

Oltayla 100 kilogramlık kılıçbalığı yakaladı

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Oltayla 100 kilogramlık kılıçbalığı yakaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı, oltasıyla 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı yakaladı.

Fethiye Körfezi'ne arkadaşlarıyla balık avlamak için teknesiyle açılan Çalış Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ovel Orhan, aynı gün oltasına takılan 3 ve 3,5 metre uzunluğunda iki kılıç balığını yaklaşık 5 saatlik uğraşlarla denizden çıkarabildi.

Biri 80 diğeri 100 kilogram gelen balıklar, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Kılıçbalıklarını görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getiren Orhan, oltasına takılan iki balığı güçlükle çektiğini ifade etti.
Körfezde böyle büyük balıkların görülebildiğini aktaran Orhan, "İki balığı güçlükle denizden çıkardım. Kooperatif binamızda sergiliyoruz. Lezzetli bir balık. Dilimleyip kilosunu 100 liradan satacağız." diye konuştu.

Oltayla 100 kilogramlık kılıçbalığı yakaladı

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