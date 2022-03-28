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Oltanın ucunda 100 kg'lık orkinosu görünce: 'Abi, efsane'

#Antalya#Balıkçı#Yusuf Kara
Oltanın ucunda 100 kglık orkinosu görünce: Abi, efsane

Antalya’da üç amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kilogramlık orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledikten sonra 2 saat süren mücadelenin ardından tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı güçlükle çeken ve bir anda karşılarında dev balığı gören balıkçıların, “Abi efsane, efsane. Maşallah, maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Antalya’da yıllardır amatör balıkçılık yapan Yusuf Kara, Mustafa Genç ve Gökhan Gencer, sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı’nda hareket etti. Üç balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık yakalandı.

Balık 3 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi. İki saat süren mücadelenin ardından balık, Balıkçı Barınağı Limanı'na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Oltanın ucunda 100 kglık orkinosu görünce: Abi, efsane

Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin, “Abi efsane, efsane. Maşallah, maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Oltanın ucunda 100 kglık orkinosu görünce: Abi, efsane

“ÇEKMEMİZ BİRAZ UZUN SÜRDÜ”

Balığın tutulma sürecini anlatan amatör balıkçı Yusuf Kara, “Dün akşam saatlerinde hazırlığımızı yaptık. Geceden yola çıktık. Uzun bir yolcuğumuz oldu. Yemlik balıklarımız ile orkinosun peşine düştük. Balığımızı istediğimiz yerde yakaladık. Çekmemiz biraz uzun sürdü. Bizi yormadı. Güzel bir avcılık oldu. Antalya’da hatırı sayılır rekor bir balık çıktı. Çok mutluyum. 100 kilo geldi. Gayet de Antalya için güzel. Orkinos Antalya’da çıkmayan bir balık. Bulunmayan bir balık, göç balığıdır. Burada çıkarabilmek gerçekten zor bir iş” dedi.

Oltanın ucunda 100 kglık orkinosu görünce: Abi, efsane

“BİZ DE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK”

Orkinos balığının zamanını takip etmenin önemli olduğunu belirten Kara, “Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Sabah erken saatlerde balığı bulduk. Normalde 4-5 saat sürer tekneye alma sürecimiz, ama bunu 2 saatte çektik. Bu balık nedense kendini saldı, bizi yormadı. Bir saat sürükledi. Ondan sonra yavaş yavaş çektik. Biz balığı satmıyoruz. Biz tutup arkadaşlarımıza dağıtıyoruz” açıklamasına yer verdi.

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#Antalya#Balıkçı#Yusuf Kara

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