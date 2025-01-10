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İşkence ederek eğitim... Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Vicdansız adama para cezası kesildi

Güncelleme Tarihi:

#İşkence#Bartın#Köpek
İşkence ederek eğitim... Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Vicdansız adama para cezası kesildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:08

Bartın'da, olta ucuna bağladığı canlı güvercinle av köpeğini eğiten Eray K.’ye (50) 10 bin 386 TL idari para cezası uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam, merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturan Eray K., balık oltasının ucuna canlı güvercin bağladı. Oltanın ucundaki güvercin uçmak için çırpınırken, Eray K., kendisine ait av köpeğine, güvercini yakalatmaya çalıştı.

İşkence ederek eğitim... Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Vicdansız adama para cezası kesildi

Görüntüler, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eray K.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 10 bin 386 TL para cezası kesildi.

İşkence ederek eğitim... Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Vicdansız adama para cezası kesildi

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Eray K. hakkında ayrıca 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Güvercin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. 

İşkence ederek eğitim... Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı: Vicdansız adama para cezası kesildi

 

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#İşkence#Bartın#Köpek

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