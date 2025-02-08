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Ölmüş hasta taburcu edildi iddiası... Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti... Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

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#Sağlık Bakanlığı#Aydın#Taburcu
Ölmüş hasta taburcu edildi iddiası... Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti... Sağlık Bakanlığından açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:43

Sağlık Bakanlığı, Aydın'daki bir özel hastanede "ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Öte yandan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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#Sağlık Bakanlığı#Aydın#Taburcu

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