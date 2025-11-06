Ölmeyen insanlığı yakmaya çalıştı

Haberin Devamı

İstanbul Kağıthane’de 1 Kasım’da 02.00 sıralarında, otomobiliyle bir dükkânın önüne gelen Engin T. (37), burada kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bu sırada Engin T.’nin kadını sürükleyerek zorla araca bindirmek istediğini gören esnaf Mertcan A. (28), duruma tepki gösterdi. Çıkan tartışmada kadın dükkâna sığınarak yardım istedi. Taksi çağıran Mertcan A. kadını evine gönderdi. Bunun üzerine Engin T., “Kız arkadaşıma mı asılıyorsun?” diyerek Mertcan A.’ya küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine Mertcan A. da Engin T.‘yi darp etti.

DÜKKÂNI KUNDAKLADI

Olayın ardından aracına binen Engin T. olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık yarım saat sonra dükkân önüne yeniden gelen Engin T., aracından inerek dükkânın girişine 3 kez yanıcı madde attı. Engin T. ardından alevlere teslim olan dükkânın giriş kapısını tekmeledi. Halıların alev aldığını ve alevlerin dükkâna ulaştığını gören çevredekiler kovalarla su dökerek yangını söndürdü. Olayın ardından aracına binen Engin T. hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaya başladı. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçlara çarpan şüpheli kendisini takip eden gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Engin T.’nin poliste 5 adet ‘kasten yaralama’, ‘taksirle yaralama’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak’, “Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet”, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplam 10 kaydı olduğu öğrenildi.

2.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Alkolmetre cihazına üflemeyi reddeden Engin T.’nin savcılık kararıyla hastanede yapılan kan testinde ise 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise karton koli içerisinde çok sayıda boş alkol şişesi ve pamuklu fitil bulundu. Malzemelere el konulurken araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. İfadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Engin T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Engin T. ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklandı.

‘ZOR KULLANIYORSUN BIRAK KIZ EVİNE GİTSİN’

Olayla ilgili konuşan Mertcan A.’nın dayısı Volkan Karasu (41), “Dükkânı kapatma saatindeydi. Yeğenim kapıda araca malzeme götürdü. Ondan sonra tartışan 2 kişi görüyor. Adam zorla kolundan çekip kızı yan tarafa çekiyor. Yeğenim de içeriye girmiyor. Bu esnada bayanın yanına gidiyor ‘Bir sorun mu var’ diyor. Yanındaki adam da alkollü, argo şekilde yeğenimi tersliyor. Ona ‘Sana ne oluyor’ gibi argolu küfürlü konuşuyor yeğenim de yine onu kale almayıp bayana dönüyor. ‘Rahatsız mı ediyor, taciz mi ediyor’ diye soruyor. Öyle yapınca adam argo ve küfürlü konuşuyor. Yeğenim de çıkıyor dükkânın bahçesinden yanına geçiyor, tartışmaya başlıyorlar. Ondan sonra ben de olayı fark ediyorum, geliyorum ayırmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum, ‘Arkadaşım alkollüsün, kadına zor kullanıyorsun, bırak, konuşacağın bir şey varsa da daha sonra konuş, bırak kız evine gitsin’ diyorum. İnsanlık yapmaya çalışırken ‘Siz benim kız arkadaşıma mı asılıyorsun’ diyerek saçma sapan şeylerle bizi de zan altında bıraktı, iftira attı. Evine gitti, 20-25 dakika sonra planlamış, programlamış, yanıcı madde almış gelmiş. Dükkân kapalıydı ama karşı esnaf, komşular falan, daha o esnada camda, balkonda duruyorlarmış. Gelip camlara atmış. Sağ olsun esnaf hemen müdahale edip söndürmüş ama amacı dükkânı yakmak, zarar vermek hatta cana kastetmekti” ifadelerini kullandı.