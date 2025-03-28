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Şehirlioğlu, “Bugün özellikle açlık grevi gibi bir konunun ortaya atılmasından sonra olan spekülasyonlar için bir açıklama gereği duydum” diyerek, Özdağ’ın el yazısı ile yazdığı açıklamayı okudu. Özdağ’ın mesajında, “Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 65’inci günüm. Bütün belgeler dosyaya girdi. En son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge, 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen, iddianame mahkemeye verilmedi. Bu suçta en üst sınır olan 3 sene ceza almış olsaydım dahi, bu kadar süre hapis yatmazdım. Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetimi yemeklerini almamaya karar verdim. İftarı ve sahuru ramazanın kalan son 3 gününde hücremde kantinden aldığım malzemelerle yapacağım. Odamda bulunan yiyeceklerden, ölmeyecek kadar yiyeceğim” ifadeleri yer aldı.