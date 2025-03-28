×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Ölmeyecek kadar yiyeceğim’

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Özdağ#Ali Şehirlioğlu#Zafer Partisi
‘Ölmeyecek kadar yiyeceğim’
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Haberin Devamı

Şehirlioğlu, “Bugün özellikle açlık grevi gibi bir konunun ortaya atılmasından sonra olan spekülasyonlar için bir açıklama gereği duydum” diyerek, Özdağ’ın el yazısı ile yazdığı açıklamayı okudu. Özdağ’ın mesajında, “Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 65’inci günüm. Bütün belgeler dosyaya girdi. En son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden beklenen belge, 24 Mart’ta dosyaya girmiş olmasına rağmen, iddianame mahkemeye verilmedi. Bu suçta en üst sınır olan 3 sene ceza almış olsaydım dahi, bu kadar süre hapis yatmazdım. Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetimi yemeklerini almamaya karar verdim. İftarı ve sahuru ramazanın kalan son 3 gününde hücremde kantinden aldığım malzemelerle yapacağım. Odamda bulunan yiyeceklerden, ölmeyecek kadar yiyeceğim” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Özdağ#Ali Şehirlioğlu#Zafer Partisi

BAKMADAN GEÇME!