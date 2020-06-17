İstanbul’da iki çocuk annesi Canan Dursun (31), şiddete uğradığı gerekçesiyle 10 yıllık eşi Erkan Dursun’a geçen yıl boşanma davası açtı. Canan Dursun daha sonra çocuklarıyla birlikte baba evine döndü. Eşinden ölüm tehditleri alan Canan Dursun’un şikâyeti üzerine koruma kararı alındı. Canan Dursun’un kaldığı Maltepe’deki baba evine sürekli gelerek ölüm tehditlerinde bulunan Erkan Dursun, geçen 5 Mayıs’ta şiddetin sınırlarını zorladı. Erkan Dursun sabah erken saatlerde eşinin kaldığı binanın önüne geldi. Yanında getirdiği merdivenle eşinin kaldığı 1. katın balkonuna dayayan Erkan Dursun, içeri girdi. Yanında getirdiği tabancayla odaları gezmeye başlayan Erkan Dursun ile eşinin babası Rıza Çağlar boğuşma yaşadı. Çağlar yaşanan arbedenin ardından Dursun’u etkisiz hale getirerek polise haber verdi.

CEZAEVİNDE 35 GÜN KALDI

Dursun tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Erkan Dursun tutuklandıktan 35 gün sonra 10 Haziran tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İddiaya göre Erkan Dursun, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Canan Dursun’u tehdit etmeye devam etti.

Adliyeye giderek şikâyette bulunan Canan Dursun, “Eşimle evlendiğimizden beri şiddet görüyorum. Evlendikten kısa süre sonra bir düğüne gitmiştik. Düğünde oynadım diye beni öldüresiye dövmüştü. Hakkımda koruma kararı var. Karara göre bana 200 metre yaklaşamıyor. Ama sürekli evin etrafına geliyor. Tehdit ediyor. Ölmekten korkuyorum” dedi. Erkan Dursun