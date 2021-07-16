Ölmek üzereyken bulup sahiplendiği Umut'a donör arıyor

İSTANBUL Bahçelievler’de önceki gün sokak kedilerini besleyen İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selin Şahin, ayakta durmakta zorlanan yavru bir kediyle karşılaştı. Kediyi veterinere götüren Şahin, birçok hastalık taşıdığını öğrendi. Koronavirüsün ilk hali sayılan FIP ve böbrek yetmezliği tespit edilen küçük kedinin hayatta kalması için kan verilmesi gerektiği belirlendi. Selin Şahin, ‘Umut’ adını verdiği kediye donör bulmak için sosyal medyada kampanya başlattı.

‘YARDIM BEKLİYORUM’

Umut’un ölmemesi için mücadele veren Selin Şahin “Kediyi bulduğumda çok kötüydü. Ölmek üzereydi. Hemen hastaneye götürdüm. İlk tedaviyi yaptılar. Sonrasında yapılan detaylı incelemelerde böbrek hastası olduğu ve kanında parazit bulunduğu belirlendi. Bu hastalık uzun süren bir tedavi gerektiriyor. Kan takviyesi yapılmazsa ‘Umut ölür’ dediler. Veterinerler öncelikli olarak donör bulunması gerektiğini söylediler.

Bulunacak kedi donörden sağlıklı kan alınıp Umut’a nakledilecek. Sonrasında tedavisine devam edilecek. Hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Umut’un sağlığına kavuşmasını, hayatta kalmasını istiyorum” dedi.

FIP NEDİR?

Kedi sahiplerinin en çok korktuğu ve endişelendiği hastalıklar arasında yer alan FIP hastalığı, koronavirüs ile enfekte olan kedilerde virüsün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Islak ve kuru formlara sahip olan fıp, ilerleyicidir ve hayati tehlike yaratabilir.

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