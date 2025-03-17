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Ölmek üzereyken bulunmuştu: Akdeniz foku, Eskişehir’de hayata tutundu

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#Akdeniz Foku#Fok#Eskişehir
Ölmek üzereyken bulunmuştu: Akdeniz foku, Eskişehir’de hayata tutundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:59

Antalya'nın Çaltıcak kıyılarında annesinden ayrılıp kıyıya vuran ve ölmek üzereyken Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) üyeleri tarafından bulunan yavru Akdeniz foku, Eskişehir’de 3 ay süren tedavisinin ardından hayata tutundu.

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Antalya sahillerinde SAD-AFAG üyeleri, fırtınada annesinden ayrılıp kıyıya vuran ölmek üzere fok yavrusu buldu. Akdeniz foku gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla 2 kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile bakım altına alınan fok, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildi.

Ölmek üzereyken bulunmuştu: Akdeniz foku, Eskişehir’de hayata tutundu

Yavru fok, balık püresi ve daha sonra katı balıkla beslendi. Yaklaşık 3 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından fok, hayata tutundu. Yavru Akdeniz fokunun genel bakımlarının ardından insanların yoğun olmadığı, doğal hayatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacağı belirtildi.

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#Akdeniz Foku#Fok#Eskişehir

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