Ölmek üzereyken bulunmuştu: Akdeniz foku, Eskişehir’de hayata tutundu

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Antalya sahillerinde SAD-AFAG üyeleri, fırtınada annesinden ayrılıp kıyıya vuran ölmek üzere fok yavrusu buldu. Akdeniz foku gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilerek, tedavi altına alındı. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla 2 kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile bakım altına alınan fok, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildi.

Yavru fok, balık püresi ve daha sonra katı balıkla beslendi. Yaklaşık 3 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından fok, hayata tutundu. Yavru Akdeniz fokunun genel bakımlarının ardından insanların yoğun olmadığı, doğal hayatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacağı belirtildi.