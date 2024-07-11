Ölmek üzere olan annesinden gerçek babasının ismini öğrendi! 'Tek istediğim ondan sevgiydi, onu da görmedim'

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Çiğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk ve 4 torun sahibi ev kadını Birgül Kuşcu, 2012'de ölüm döşeğindeki annesi Meryem Keskin'den babasının isminin Ali Y. olduğunu öğrendi. Yıllarca babasını merak eden Kuşçu, 54 yıl önce annesiyle 5 ay nişanlı kalan Ali Y.'nin gerçek babası olduğundan emin olmak için 2017'de babalık davası açtı. İzmir 3. Aile Mahkemesi'nde dava görüldü. Bu süreçte test için fethi kabir işlemi yapılarak anne Keskin'in de mezarı açıldı. DNA testi sonucunda Ali Y.'nin, 2022'de Birgül Kuşçu'nun biyolojik babası olduğu anlaşıldı. Buna karşın kızını kabul etmeyen Ali Y. itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşısa da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi hükmü onadı.

Birgül Kuşçu, babasının kendisini reddetmesi üzerine, 2 yıl önce bu defa manevi tazminat davası açtı. Birgül Kuşçu'nun avukatı Damlanur Kaya Uler, müvekkilinin yaşının gözetilerek, bu süreçte halen baba eksikliği nedeniyle sorunlar yaşadığı, alay konusu olduğunu, babasının kendisini halen istememesi nedeniyle psikolojik olarak kötü etkilenmesi sebebiyle 150 bin TL manevi tazminat talep etti. Çiğli 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava görüldü. Geçen ay çıkan kararda mahkeme, yasal faiziyle birlikte talep edilen tazminatın tamamının ödenmesine hükmetti.

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'TEK İSTEDİĞİM SEVGİYDİ, ONU DA GÖRMEDİM'

Gözü yaşlı yaşadıklarını anlatan Birgül Kuşçu, "Yıllarca babasız büyüdüm. Bayramlarda gelir diye yıllarca bekledim. Annem ölüm yatağında babamın kim olduğunu söyledi. Aradım, buldum ama beni kabul etmedi, babalık davası açtım. Bu süreçte annemin mezarı açıldı. Bu duruma çok üzüldüm. Mahkeme sonrası mecbur kabul etti. Kanunen kabul ettim. Beni kabullenmemesi çok üzdü. Psikolojik tedavi gördüm, yıprandım. Beni diğer 2 çocuğundan ayırdığı, annemin mezarının açtırdığı için manevi tazminat davası açtım. Para önemli değildi. Çocuklarımın işleri güçleri iyi. Emekliyim. Hiç kimseye muhtaç değilim. Tek istediğim ondan sevgiydi, onu da görmedim" dedi.

Birgül Kuşçu'nun avukatı Damlanur Kaya Uler de "Biz 150 bin TL manevi tazminat davası açtık. Bu miktarı talep etmemizin neden ise Yargıtay emsal kararlarına göre talep edilebilecek miktar budur. Amaç para değildi. Mahkemede talebi uygun gördü" dedi.