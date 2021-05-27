Antalya’da hemşire Safiye Nur Gürbüz (24), 22 Mayıs sabahı işe giderken, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak (32) tarafından araca bindirildi. Daşbudak’ın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde, 3 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairesine giden ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Daşbudak’ın darp ettiği Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itildi. Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbudak’a ait otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Gürbüz hastanede tedaviye alınırken, Daşbudak ise ifadesinin ardından tutuklandı.

Süleyman Daşbudak

‘BANA KAFA ATTI’

Yaşadıklarını hastane odasında anlatan Safiye Nur Gürbüz, şöyle konuştu: “Olay günü evinin önüne geldiğimizde evine çıkmak istemedim. Boğazımdan sıkıp beni zorla eve çıkartmaya çalıştı. 10-15 dakika direnebildim. Eve çıktığımızda kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Burnuma kafa attı ve burnum kırıldı. Pencereden yardım istedim. 2 kişi gördüm ileride, onlara bağırdım, ‘Bana yardım eder misin?’ dedim. Daşbudak 2 kişiyi görünce polis gelecek diye korktu. Bir anda beni pencereden itti. Arabanın üstüne düştüm. Araba olmasaydı ölebilirdim. Belim, sol elim ve sol bacağım kırıldı. Aşağıya yanıma geldi. Beni yerden kucaklayıp yeniden eve sokmak istedi. ‘Ne olur gel, ben sana duş aldıracağım, eve yatıracağım, uyutacağım hiçbir şey olmayacak, iyileşeceksin’ dedi. Polisten korkuyor diye ‘Ambulans ve polis gelse kendim düştüm. Senden şikâyetçi olmayacağım’ dedim.

‘YA BETONA DÜŞSEYDİM’

Etraftaki insanlara bağırıyorum, kimse sesimi duymadı ama sonra insanlar gelmeye başladı. Apartmandaki herkes onun psikopat ve sorunlu bir insan olduğunu biliyor. Herkes korkuyor. Yanımda ondan daha kalıplı büyük insanlar olmasına rağmen kimse beni onun elinden almadı. Hiç kimse bana yardımcı olmadı. Cezaevinden çıktığı zaman bana zarar verebileceğini düşünüyorum. Ölmek istemiyorum. Çünkü pencereden beni attığında aşağıda araba olduğunu bilmiyordu. Beton yere düşseydim ölmüştüm.”

‘BERABER DÜŞTÜK POLİS BEY’

Pencereden düştükten sonra yaşananları anlatan Safiye Nur Gürbüz, Aytaç Süleyman Daşbudak’ın kendisini tekrar apartmana zorla sokmak istediğini, bu sırada betona düşürdüğünü, ağzından kan gelince iç kanama geçirdiğini düşünerek korktuğunu söyledi. Gürbüz, “Polis gelince ‘Ben ne yapacağım’ diyerek kafasını mermere vurdu. Kafası kanamaya başladı. Polis geldiğinde onlara ‘Biz yukarıdan beraber düştük’ dedi. Polis de ‘Beraber düşmeniz imkânsız, 2 kişinin buraya sığması imkânsız’ dedi. Arabanın üzerine tek kişinin düştüğü de belli. Sonra polise ‘Kendi kendini attı, kendisi düştü’ sonra ‘beraber düştük’ dedi. Bana yardıma gelen kadının birini ifade vermemesi için tehdit etti” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİSİNDE HEP ŞİDDET GÖRDÜ

Safiye Nur Gürbüz, yaklaşık 10 ay önce tanıştığı Aytaç Süleyman Daşbudak’ın 3 aylık beraberlikleri boyunca şiddet uyguladığını, kaşına dikiş atıldığını, bu nedenle darp raporu aldığını aktardı. Bu yüzden 1 ay işe gidemediğini belirten Gürbüz, sevgilisi kendisine ulaşamadığında işyerindeki arkadaşlarına aratarak tehdit ettiğini, bu nedenle ücretsiz izne çıktığını söyledi.

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