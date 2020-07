Ölmek bizim kaderimiz mi

Necla Kenar (31) iki çocuğunun babasından 2013’te boşandı. Prematüre doğan kızının sağ gözünde görme problemi vardı. Tedavisi için paraya ihtiyacı olan Kenar çaresiz kalınca aynı mahallede oturan ve etrafında tefeci olarak tanınan Ümit Masat’tan (44) para aldı. Kızının ameliyatını yaptırdı. Kenar bir süre sonra tüm borcunu tefeciye ödemesine rağmen senedini geri alamadı. Çünkü evli ve çocuklu Masat, Kenar’la birlikte olmak istiyordu. Her defasında Masat’ı reddeden Kenar’ın direnci bir süre sonra kırıldı. 2016 yılında ‘Tamam evlenelim’ dedi. Kenar’la birlikte yaşamaya başlayan Masat eşinden ayrılmadı. Kenar’a fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Masat’ın bebeğine 3 aylık hamileyken yediği dayak sonucu bebeğini düşürdü. 15 yaşındaki oğlu temkinli olmak adına Kenar’ın cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi. Masat 23 Nisan 2019’da evinin önünde Kenar’ı birçok yerinden bıçakladı. Kenar’ın oğlu da KADES butonuna bastı. Ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Kenar şans eseri hayatta kalırken Masat tutuklandı.

ŞİDDETE DEVAM ETTİ

Hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Masat’ın yakınlarının baskısı üzerine Kenar şikâyetini geri çekti. Masat 9 aylık tutukluluğun ardından geçen aralık ayında tahliye edildi. Kenar, Masat’a son bir şans daha verdi. Ancak Masat zorbalığına devam edince 1.5 ay önce evden ayrıldı. Ölüm tehditleri nedeniyle korkudan evine dönemeyen ve işe gidemeyen Kenar devletten yardım istedi.

Necla Kenar, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Çocuklarıma zulüm ediyor bana işkence ediyor. Sonra da ‘Seviyorum gel’ diyor. Sevgi değil bu takıntı, hastalık. Şimdi dışarıda ve her an beni öldürebilir. Tek istediğim beni unutması. Bu adam yüzünden hiçbir yere gidemiyorum. Çocuklarım ‘Anne bu adam seni öldürecek’ diye ağlıyorlar. Şu an orada burada kalıyorum. Nerede olduğumu bilmiyor. Türkiye’de kadınların kaderi öldürülmek mi olacak? Kim bilir kaç bin çocuk babaları öldürdüğü için annesiz kaldı bu ülkede. Yazık değil mi, o kadınlara çocuklara. Öldürülmek kaderimiz olmamalı.”