SAMSUN’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde önceki akşam 20.00’de, Yasemin (26) ve özel harekât polisi eşi Emrullah Çitil (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine özel harekât polisi eşine ait tabancayı alan Yasemin Çitil, Emrullah Çitil’e 1 el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 5 katlı binanın 1’inci katta bulunan evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil’e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

‘SÜREKLİ DARP EDİYORDU’

Vücuduna 3 mermi isabet eden Emrullah Çitil, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah Çitil kurtarılamadı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil’in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan “Bunu hak ettin” dediği, gözaltı sırasında ise “Ölmedi mi daha o?” diyerek bağırdığı öğrenildi. ‘Eşi kasten öldürme´ suçundan adliyeye sevk edilen Çitil, savcılık ifadesinde eşinin sürekli kendisini darp ettiğini söyledi. Tutuklanan Yasemin Çitil cezaevine gönderildi.

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