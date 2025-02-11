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Adeta çocuğu gibiydi! 'Murat 124'ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

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#Murat 124#Bilecik#Cenaze
Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 14:43

Bilecik'te, cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden ve dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in isteği, yakınlarınca yerine getirildi.

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Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetti.

Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.

Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

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Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın." dedi.

Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

Adeta çocuğu gibiydi Murat 124ü için vasiyet verdi, yakınları son isteğini yerine getirdi

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#Murat 124#Bilecik#Cenaze

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