Ölmeden 1 saat önce böyle koşuyordu... Narin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Hazırlanan iddianamede, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. İddianame 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması ise 7 Kasım’da görülecek.

Narin’in öldürülmeden yaklaşık 1 saat önceki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞLARININ YANINA GİTTİ

Okulun güvenlik kamerasındaki görüntülerde Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru 14.02’de yürüdüğü, bir süre sonra yine aynı güvenlik kamerasında 14.04’te koşarak gittiği görülüyor. Öte yandan kameranın saatinin 4 dakika ileriyi gösterdiği tespit edildi.

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O görüntülerde Narin Güran’ın, babasının amcası olan H.G.’nin evine gittiği, orada arkadaşlarının Kuran kursuna gittiğini öğrenince koşarak kursa gittiği belirtildi.