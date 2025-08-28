Olmaz olsun böyle doktor

Haberin Devamı

Konya’nın Meram Devlet Hastanesi göz hastalıkları polikliniğinde muayene olmak isteyen genç kadının kendisini tedavi etmeyi reddeden doktor Hasan Hüseyin Uysal ile arasında yaşananlara ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Görüntülerde, Dr. Uysal’ın kendisine tedavi için gelen genç kadını, “Ben hasta seçiyorum, hekimin hasta seçme hakkı var. Teşhircileri muayene etmiyorum” diyerek geri çevirdiği, genç kadının da, “Çıplak gelen diye bir cümle kullandınız. Bana teşhirci diyemezsiniz” diyerek doktora tepki gösterdiği gözlendi. “Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen” diyen doktorun, bu sözlerine genç kadının tepkisi üzerine muayene odasını terk ettiği de görüldü. Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan genç kadın ise “Neymiş, ben teşhirciymişim, beni muayene edemezmiş. Bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi” tepkisinde bulundu.

Haberin Devamı

Sosyal medyada yansıyan ve büyük tartışma yaratan olay üzerine Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği harekete geçti. Doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bakanlık “Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.

TTB’DEN DOKTORA TEPKİ

Konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) şu açıklama yapıldı:

“Son günlerde sosyal medyada bazı hekimlerin, meslek ahlak kurallarıyla bağdaşmayan, insan onuruna ve kişilik haklarına saygısız ve ayrımcı açıklama ve tutumlarını görmek, halkın sağlığı için çalışan, meslek onurunu, etik değerleri savunan tüm hekimleri çok üzmüştür. Hekimliğin ve meslek ahlak kurallarının ilk olarak ortaya çıktığı yüzlerce yıllık birikimin ev sahibi topraklarda, bu ihlallerin yapılıyor olması ayrıca çok düşündürücüdür. Hatırlatmak zorundayız ki, hekimler meslek ahlak kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun güven duygusunu korumak adına meslek ahlak kurallarını ihlal eden hekimlere yönelik disiplin soruşturmalarını titizlikle yürüteceğimizi, yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak gereken işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”