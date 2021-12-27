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Olmayan barınağa mı?

#Pitbull#Barınak#Gaziantep
Olmayan barınağa mı

Gaziantep’teki pitbull saldırısının ardından belediyeler sokak hayvanlarını toplamaya başlayınca, hayvanseverler, “Binlerce hayvan nereye götürülüyor? 50 kapasiteli barınakta 1500 hayvan nereye konacak?” diye sordu.

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GAZİANTEP’te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’i ağır yaralamasının ardından belediyeler sokak hayvanlarını toplamaya başladı. Ancak, hayvanseverler duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada binlerce kişi ‘Sokak hayvanları sahipsiz değildir’ hashtagi ile paylaşımlarda bulundu. Hayvanseverler toplatılan hayvanlar için belediyelerde yeterince barınak olmadığını söylüyor ve bu hayvanların nereye götürüldüğünü soruyor.

TOPLATILIYORLAR HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık:

“İstanbul’da, Afyon’da, Ankara’da onlarca belediye fırsatçılık yaparak hayvanları toplamaya başladı. 50 kapasitesi olan bir barınak 1500 hayvanı nereye koyacak? Barınak yapmadan toplamaya başladılar. Türkiye’de 17 yıldır kanun emri olmasına rağmen 1389 belediyenin 1200’ünde hâlâ kısırlaştırma merkezi ve barınak yok. Kanuna ve devlete meydan okuyan bu belediyeler şimdi olmayan barınaklara gariban hayvanları topluyor, bunların bir kısmı öldürülecek bir kısmı kırsallara bırakılacak. Sahipli hayvanların ısırma olayının cezasını sahipsiz hayvanlara ölüm ve zulüm olarak ödettirmek adalet midir?”

SAHİBİNİN HATASI HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat:

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“Türkiye’nin her yerinden sokak hayvanlarının toplatılma haberleri geliyor. Topladıkları hayvanları nereye koyuyorlar bilmiyoruz. Çünkü Türkiye’de hiçbir belediyenin yeterli, modern bakım evleri yok. Gaziantep’teki olay üzerinden böyle bir karar alındı. O olayın faturası neden sokak hayvanlarına kesiliyor? Biz orada tabii ki çocuğa çok üzüldük ama suçlanması gereken köpeğin sahibidir. Hatta cinayete teşebbüsten yargılanması gerekir. ”

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#Pitbull#Barınak#Gaziantep

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