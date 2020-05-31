Olimpos Dağı nerede? Olimpos Dağı yüksekliği kaç metre? Olimpos Dağı hakkında bilgi

Yüksekliğinden daha çok Yunan Tanrılarına ev sahibi olmasıyla bilinen Olimpos dağı, dünyanın en meşhur yerlerinden birisidir. Eski Yunanistan'da Tanrıların evi olarak kabul gören dağ, 52 ayrı zirveye sahiptir. En tepe noktasının yüksekliği, 2917 metredir.

Olimpos Dağı Nerede?

Olimpos dağı, Yunanistan sınırları içerisinde bulunur. Yunanistan ülkesinin doruk noktası olan Olimpos, Selanik şehrine 78, başkent Atina'ya 263 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Dünya Biyosfer Rezervleri arasında bulunan Olimpos, -20 ile 10 derece arasında değişen sıcaklıklara sahiptir.

Dağın toplamda 52 ayrı zirvesi bulunuyor ancak dağ yüksekliğiyle değil, efsaneleriyle bilinir. Türkiye'den Olimpos dağına gitmek isterseniz, Yunanistan'ın Larissa şehrine gitmeniz gerekiyor.

Olimpos Dağı Yüksekliği

Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı, rakım olarak da Yunanistan'da en yüksek yerdir. Efsanevi Yunanistan Tanrılarına ev sahibi olduğu belirtilen Olimpos Dağının yüksekliği 2917 metredir. Dağın bu en yüksek tepesine, Mytikas Tepesi ismi verilmiştir. Bunun yanında, Olimpos Dağının başka 52 zirvesi bulunuyor. Her birinin yükseltisi birbirinden farklıdır. Özellikle yaz aylarında, dağcılar için alternatif tırmanış alanlarından olabiliyor.

Olimpos Dağı Efsanesi

Olimpos dağı, dünyadaki dev dağlara göre küçük sayılabilir. Ancak birçok büyük dağa dünyada daha çok bilinir. Bunun nedeni, insanlığın ilk dönemlerinde Yunan Tanrılarına ev sahipliği yapmış olmasıdır. Dağ, eski inançlara göre Göklerin Tanrısı Zeus'a, evlilik Tanrısı Hera'ya, Denizler Tanrısı Posedion'a ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca dağ, diğer tüm Yunan Tanrılarının, yani ölümsüzlerin ev sahibi niteliğindedir.

Olimpos Dağı efsanesi ise Göklerin Tanrısı Zeus ile Evlilik Tanrısı Her arasında geçiyor. Efsaneye göre, insanlar hayatlarını devam ettirirken, birden insanlar birbirlerinden soğumaya, ayrılmaya başlamışlar.

Tanrılar Tanrısı Zeus, Hera'yı yanına çağırarak bunun neden olduğunu sormuş. Hera insanlara ceza verdiğini, birbirlerinin değerini anlamaları için bunu yaptığını söylemiş. Ancak buna inanmayan Zeus, Tanrı Hera'yı Olimpos Dağının zirvesine çıkarmış. Ona amacının ne olduğunu, neden böyle yaptığını sormuş.

Ancak Tanrı Hera, bunu bir türlü söyleyememiş. Zeus, Güzellik Tanrısı Afrodit'in çabalarıyla Hera'yı affetmiş. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra, Hera Zeus'a aşık olduğunu onun dikkatini çekmek için yaptığını Afrodit'e anlatmış.

Afrodit hiç zaman kaybetmeden Tanrılar Tanrısının yanında giderek, durumu anlatmış. Zeus Tanrı Hera'yı yanına çağırıp bunu kendisine sormuş. Hera insanlara zarar vermesinin nedeninin kendisine olan aşkı olduğunu Zeus'a itiraf etmiş. Tanrı Zeus, Hera'yı affederek onu sonsuzluk mekanına almış ve evlenmişler.

Olimpos Dağı Tarihi

Antik Yunan inanç sistemine göre, Tanrılar dağın zirvesinde bulutların arasında yaşarlar. Titanlar savaşında Olimposluların kalesi durumunda olduğundan bu isimle anılır. Olimpos dağına ilk keşfin, Osmanlı Padişahı 4. Mehmet'in yaptığı biliniyor.

Fakat resmi kayıtlarda, ilk tırmanışı yapan ve başarısız olan kişi 1780 yılında bunu gerçekleştiren Fransız Sonini isminden birisidir. O tarihten 1913 yılına kadar dağın zirvesine hiç kimse ulaşamamıştır.

Tarihler 2 Ağustos 1913 yılını gösterdiğinde, iki İsviçreli dağcı Daniel Bo ve Fred Bouasona, Yunan yerel avcı olan Chris Kakales rehberliğinde zirveye ulaşmayı başarmışlardır. Buda tarihte Olimpos dağına ilk zirveye ulaşım olarak kayıtlara geçmiştir.

Ayrıca, eski Yunan inançlarında Tanrılar bu dağlarda yaşayanlardı. Bunun etkisi sonraki yıllarda devam etmiş, filozofların buraya olan merakını iyiden iyiye arttırmıştır. Efsanelere göre iki Yunanlı filozof Milattan Önce 6. yüzyılda Olimpos Dağının zirvesine bilgilerini kullanarak ulaşmayı başarmışlardır.