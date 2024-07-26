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Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

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#Yaz Olimpiyatları#Mete Gazoz#Busenaz Sürmeneli
Olimpiyatlara öğrenci çıkarması
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:00

Fransa’da yapılacak 33’üncü Yaz Olimpiyatları’na bu yıl ülkemizden 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere toplam 102 sporcu katılıyor. Milli sporcularımız arasında üniversite öğrencileri dikkat çekiyor. 19 atlet başarılı spor kariyerinin yanı sıra üniversite öğrenimini de devam ettiriyor. İşte onlardan bazıları...

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ŞAMPİYONLAR DA ÜNİVERSİTELİ

Okçulukta Türkiye’ye Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gururu yaşatan Mete Gazoz da Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli de başarılı spor kariyeriyle birlikte üniversite öğrenimine devam eden sporcularımız arasında yer alıyor.  Sürmeneli, Bayburt Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

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BARTIN’DAN 3 SPORCU

Toplamda 206 ülkeden sporcuların katılımıyla 329 farklı müsabakanın yapılacağı olimpiyat oyunlarında Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil güreşte; 2021 Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 2 altın 1 gümüş, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda ise 2 altın 1 bronz madalya kazanan özel öğrenci Muhammed Furkan Özbek de halterde Türkiye’yi temsil edecek.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

ÇOCUKLUK HAYALİNE KÜREK ÇEKECEK

Olimpiyat kotası alan ilk Türk kadın kürekçi olan Fenerbahçeli milli sporcu Elis Özbay, Yeditepe Üniversitesi Lojistik bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi. Özbay  “Paris benim çocukluk hayalim” diyor.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

AYNI FAKÜLTEDEN 3 KİŞİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Tuğba Danışmaz üç adım atlama kategorisinde yarışacak. Yapılan yorumlarda şimdiye kadar kazandığı ödüller ve derecelerin, olimpiyat oyunları için iyi sinyaller verdiği belirtiliyor. Diğer yandan aynı fakülteden Emel Dereli gülle atma, Alperen Acet de yüksek atlama branşlarında mücadele edecek.

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Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

ULUDAĞ’DAN HEM YÜZME HEM ATLETİZM

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümü öğrencisi Berkay Ömer Öğretir, yüzme branşında, aynı fakültede Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Berke Alaçam ise atletizm branşında mücadele edecek.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin de Paris’teki milli takım kadrosunda idareci olarak görev alacak.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

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ATLETİZMDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Dicle Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Meryem Bekmez de “Dünya Yürürüş Şampiyona’sında” 42 bin 195 km Maraton Mix Bayrak yarışmasını kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında kota alarak Türkiye’yi atletizmde temsil etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

DOKTORALI ESKRİMCİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Milli Eskrimci Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli kafilede yerini aldı. Yıldırım, eskrim tarihinde erkekler kılıçta kota alarak Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan ilk eskrimci olarak bir ilke imza atarak tarihe adını yazdırdı.

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Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

BANTTA 20 KM KOŞACAK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi millî atlet Salih Korkmaz da yarışmalara katılmak için kafilede yer aldı. Korkmaz 20 kilometre yürüyüş branşında ülkemizi temsil edecek. Aynı üniversiteden Prof. Dr. Işık Bayraktar ise Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Olimpik Performans Direktörü olarak kafilede görev yapıyor.

Olimpiyatlara öğrenci çıkarması

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#Yaz Olimpiyatları#Mete Gazoz#Busenaz Sürmeneli

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