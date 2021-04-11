Olimpiyat meşalesi ona emanet

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları için 25 Mart’ta Japonya’da başlayan olimpiyat meşalesini taşımaya, Ertuğrul fırkateyni kazasıyla bilinen Wakayama vilayetinin Kushimoto ilçesinde yaşayan Türk kızı Durna Özkaya da katıldı. Japonya hükümetinin değişim programıyla Japonya’ya giden Yozgatlı Durna’nın Olimpiyat Meşalesi’ni yaşadığı ilçeden geçerken taşıma başvurusunu, Japonya Olimpiyat Komitesi kabul etti. Meşaleyi, ellerinde Türk ve Japon bayraklarını sallayan Japon halkının alkışları eşliğinde taşıyan Durna Özkaya, Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği’nin Instagram hesabına canlı yayında konuk olarak duygularını anlattı. Kushimoto Belediyesi’nde uluslararası ilişkiler koordinatörü olarak görev yapan Özkaya, meşaleyi taşırken çok heyecanlı olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:



“Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Japonya hükümetinin değişim programıyla 2018’de Kushimoto’ya geldim. Burada birlikte spor yaptığımız bir arkadaşım Olimpiyat Meşalesi’ni taşımak için başvuru yapmamı önerdi. Ben de 2019 Haziranı’nda başvuruda bulundum. Wakayama adına meşaleyi taşımak için bin 660 kişi başvuruda bulunmuş. Bin 660 kişi arasından beni seçtikleri için çok mutlu oldum. Türkiye’de Mersin ve Samsun-Yakakent ile kardeş şehir olan Kushimoto’da Ertuğrul Şehitleri Anıtı ve Müzesi bulunuyor.

‘BURASI İKİNCİ VATANIM OLDU’

Koşuya başlamadan önce ilçe belediye başkanı sonra da ben konuştum. Çok heyecanlandım ama ülkem için de gurur duydum. Türk ve Japon bayrakları eşliğinde koşmak büyük mutluluk verdi. Ben burada ilkokul, ortaokul ve lisede geleneksel Türk kültürünü tanıtıyorum. Türk kültürünü ve yemeklerini tanıtmak için birçok etkinlik düzenliyoruz. Buraya gelen Türk vatandaşlarının Ertuğrul fırkateyni şehitliğini gezmelerine eşlik edip, onları bilgilendiriyorum. Burayı çok seviyorum. 15 bin nüfuslu küçük bir yer. Nüfusun büyük çoğunluğu yaşlı. Bana karşı çok iyi ve sıcaklar. Kendimi Türkiye’de gibi hissediyorum. Kushimoto benim ikinci vatanım oldu diyebilirim.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara