Olimpik fenomen Yusuf Dikeç fırtınasına Musk da kapıldı

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2024 Paris Olimpiyatları’nda partneri Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takımda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, sosyal medyada tam anlamıyla fırtına gibi esiyor. Kendisini, “Ben doğal atıcıyım” diye tanımlayan ve atışlar sırasında hiçbir ekipman kullanmayan Dikeç’in ‘cool’ tavrı tüm dünyada yeni bir akım başlattı. Ünlü-ünsüz binlerce kişi tıpkı Yusuf Dikeç gibi bir eli cebinde atış yapma pozu verip sosyal medyada paylaşıyor. Bu akım öyle yayıldı ki, 2024 Olimpiyatları’nda önceki gün peş peşe olimpiyat ve dünya rekorlarını tarihe gömen İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis bile, olimpiyat rekorunu kırdıktan sonra Yusuf Dikeç pozu verdi.

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SADECE 3 GÜNDE 213 BİN TAKİPÇİ

Paris 2024 öncesi X hesabı bulunmayan Dikeç, hesabı açtıktan sonra sadece 3 gün içinde 213 bin takipçiyi aştı. Dikeç’in “Merhaba X” şeklindeki ilk paylaşımı 27 milyon görüntülenmeye ulaştı. Dünyaca ünlü Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk’ın Yusuf Dikeç ile mesajlaşması da büyük ses getirdi. Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu “Nice (Güzel)” yorumuyla beğenen Musk, Dikeç’in X hesabını da takibe aldı. Yusuf Dikeç’in, X hesabından yaptığı “Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul’da tartışmaya ne dersiniz?” mesajı ise 39 milyon kez görüntülendi. Elon Musk da milli sporcuya “İstanbul’u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi” cevabını iletti.

MUSK’IN PAYLAŞIMINI 83 MİLYON İZLEDİ

Musk ayrıca dün Yusuf Dikeç ile ilgili yapay zekâyla hazırlanmış video daha paylaştı. Olimpiyatlarda yaptığı ‘havalı’ atış sonrası elindeki tabancanın içeceğe dönüştüğü video dün akşam saatleri itibarıyla 83 milyon kez görüntülendi. Dikeç’in kendi ikonik pozuyla altın madalya sevincini yaşayaşan Duplantis’i tebrik ettiği paylaşımı ise 5 milyona yakın kullanıcı görüntülendi.