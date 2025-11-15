Oligark’tan hediye çekli rüşvet iddiası

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddialarına ilişkin iddianamede, Beşiktaş Kuruçeşme’de bulunan ünlü gece kulübü Oligark’ta yapıldığı ileri sürülen usulsüzlükler de yer aldı. İddianamede, gece kulübündeki usulsüzlüklere göz yumulması için işletmenin alt kiracısı Okan Akkaş’a ait şirketten 2023’ün farklı tarihlerinde toplam 1 milyon 473 bin TL’lik hediye çekleri alındığı iddia edildi.

Söz konusu paranın Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Fatih Keleş, eski İBB genel sekreter yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevlisi Ramazan Gülten’e verildiği ileri sürüldü.

Gizli tanık ‘Zeytin’ ifadesinde, “Oligark restoranda eski İBB genel sekreter yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu tarafından talimat verilerek usulsüz, imara aykırı uygulamalar yapıldı. İmar Müdürlüğü altındaki siluet şefliğinde büyük projelerden siluet onayı altında nakdi veya gayrinakdi menfaatler temin edilmiştir. Görüşmeleri Ramazan Gültekin (İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı) yürütmekteydi” dedi.

İDDİANAMEDEKİ DELİLLER

Soruşturma dosyasında, tanık ifadeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün raporu, HTS - BAZ analiz verileri ve temin edilen hediye kartı faturaları delil olarak gösterildi. Zeynel Kılıç ve Okan Akkaş iddiaları reddetti.

Ana işletmecinin Zeynel Kılıç, alt kiracısının Okan Akkaş olduğu ve rüşvete konu usulsüzlüklerin bu şüphelilerce yapıldığı öne sürüldü. İddianamede Akkaş ve Kılıç’ın “rüşvet vermek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

RAPOR: EKSİKLER İÇİN CEZA VERİLMEDİ

- İşletmeyle ilgili İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan rapor da iddianameye girdi. Raporda özetle şu tespitler yer aldı: “İşletmenin tüm yapılarında ruhsata aykırı kaçak ilaveler tespit edildi. Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından tutanak düzenlendi ancak yıkım gerçekleştirilmedi. İşyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan metrekareler, iskânda yer alan metrekareyle uyuşmuyor, itfaiye raporu ve güvenlik tahkikatının bahse konu kapı numarası ve faaliyetleriyle örtüşmüyor. ‘Canlı Müzik İzin Belgesi’yle ilgili yapılan şikâyetler doğrultusunda gerekli denetimler gerçekleştirilmedi. Gece kulübü bölümüne ait itfaiye raporu mevzuata uygun değil.”

HSK’YA GİZLİ TANIK ŞİKÂYETİ

- CHP, İBB iddianamesinde gizli tanık beyanlarının kopyalanarak farklı tanıklara aitmiş gibi gösterildiği iddiasıyla, iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında HSK’ya başvurarak adli ve idari soruşturma talep etti. Dilekçede, 19 Mart 2025’te gözaltına alınanlara yöneltilen soruların, “Gizli Tanık Meşe’nin 17 Mart tarihli ifadesine” dayandığı; ancak aynı cümlelerin, aynı anlatımların ve aynı kelime sıralarının iddianamede ‘Gizli Tanık İlke’nin 18 Kasım 2024 tarihli ifadesi” olarak yer aldığı belirtildi.