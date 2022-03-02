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Oligark nedir, kime denir?

#Oligark#Oligark Nedir#Oligark Kimlere Denir
Oligark nedir, kime denir

Rusya Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrasında gündeme gelen terimlerden biri de oligark oldu. ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı. Şimdi ise yaptırım kararına Rus oligarklar da dahil edildiği duyuruldu. Peki oligark nedir, kime denir?

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Türkçeye Fransızcadan geçen Oligark kelimesi, Yunanca az, birkaç anlamına gelen "oligo-" ve yönetmek anlamına gelen "arkhein" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır. Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir.

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