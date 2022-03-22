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Oligark ne demek, oligark kimlere denir?

#Oligark#Oligarşi#Oligark Ne Demek
Oligark ne demek, oligark kimlere denir

1990'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası gündeme gelen oligark terimi, Rusya- Ukrayna gerilimi ardından bir kez daha gündeme geldi. Yunanca oligarkhia yani azınlık kuralı anlamına gelmektedir. Peki, oligark ne demek, oligark kimlere denir?

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Türkçeye Fransızcadan geçen Oligark kelimesi, Yunanca az, birkaç anlamına gelen "oligo-" ve yönetmek anlamına gelen "arkhein" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

1990'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası özellikle Rusya ve Ukrayna'da ortaya çıkan gelir kaynağı bilinmeyen seçkin zümreye ait kişilere verilen isim. Yunanca oligarkhia yani azınlık kuralı anlamına gelmektedir.

OLİGARŞİ NE DEMEK?

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır. Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir.

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#Oligark#Oligarşi#Oligark Ne Demek

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