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Oligark ne demek? Kimlere oligark denir? Oligarşi ve oligark terimlerinin anlamları

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Oligark ne demek Kimlere oligark denir Oligarşi ve oligark terimlerinin anlamları

Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte gündeme gelen terimlerden biri de oligark oldu. Yaptırım kararına Rus oligarkların da dahil edildiği duyuruldu. İngiltere ilk aşamada Putin’e yakın üç oligarkın bankalardaki milyarlarca dolarını dondurdu. Türkçeye Fransızcadan geçen oligark kelimesi, bir yönetim şekli olan oligarşi işe baplantılı. Peki, oligark ne demek? Kimlere oligark denir?

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Türkçeye Fransızcadan geçen Oligark kelimesi, Yunanca az, birkaç anlamına gelen "oligo-" ve yönetmek anlamına gelen "arkhein" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır. Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtir.

 

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