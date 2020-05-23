Olgu ne demek? Olgu nedir? Olgu TDK kelime anlamı

Olgu genel olarak TDK açısından, ‘Bazı olayların dayandığı neden ya da bu nedenlerin yol açtığı sonuç’ şeklinde ifade edilmektedir. Daha net olarak neden sonuç ilişkisini anlatan bir yapı şeklinde anlatılmaktadır.

Olgu Ne Demek?

Birtakım olaylar üzerinden sebeplere dayanan durumlar karşısında, bu durumların meydana getirdiği sonuçlar olgu kelimesi üzerinden anlatılmaktadır.

‘’Bilim yolu ile olguları kavrayabilir ve sıralayabiliriz’’ O. Hançerlioğlu

Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına olgu sözcüğünü Türkçede kullanabilirsiniz.

Olgu Nedir?

Olgu kelimesi hem Fransızca kökenli hem de İngilizce kökenli olarak Türkçede yer almaktadır. Fransızca olarak yukarıdaki anlamı çıkarken İngilizce açısından ele alındığında, ‘Düşünülmüş olanın karşıtı, olmuş olan, gerçekleşmiş olan’ şeklinde anlatılmaktadır. Özellikle bu anlamı üzerinden gündelik yaşamda daha sık değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Olgu yapılmış olan gerçek bir durumu anlatmaktadır. Aynı zamanda görgül işlemlerle kavranabilir ve gözlemlenebilir olarak nitelenmektedir. Kendine özgü bir örüntüsü üzerinden herhangi bir olay şeklinde tabir edilir. Bu anlamları üzerinden bir felsefe yanı olduğunu da söylemek mümkündür. Amaca uygun olarak değişik anlamlarından herhangi birini seçebilir ve buna göre olgu kelimesini kullanabilirsiniz. Özellikle edebi eserlerde ya da bazı yazılı kaynaklar ile makalelerde karşılaştığınız zaman, bu anlamları üzerinden cümleleri daha etkin idrak edebilirsiniz.