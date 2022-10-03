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Olena Zelenska 200 çocuk için yardım istedi

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#Emine Erdoğan#Olena Zelenska#Ukrayna
Olena Zelenska 200 çocuk için yardım istedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska ile dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

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Zelenska, eşi Volodimir Zelenski’nin Ukrayna’ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Erdoğan’a teslim etti. Türkiye’nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye’ye getirilmesi için yardım talep etti. Ambulans temini konusunda da destek istedi. Emine Erdoğan ise Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, diplomasi yoluyla sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi. Olena Zelenska görüşmede “Sıfır Atık Projesi”nin dünyada yaygınlaştırılmasını amaçlayan iyi niyet beyanını da imzaladı.

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#Emine Erdoğan#Olena Zelenska#Ukrayna

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