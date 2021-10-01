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Olena Melnichuk kimdir? Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında dikkat çekti

#Olena Melnichuk#Olena Melnichuk Kimdir#Olena Melnichuk Nereli
Olena Melnichuk kimdir Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında dikkat çekti

Olena Melnichuk Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında güzelliği ile dikkat çekti. Yarışmaya Sivas'tan katılan Olena Melnichuk, haftanın son günü yarıştı. Türk yemeklerine aşina olan Olena Melnichuk, diğer yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla da gündemde yer aldı. Peki, Olena Melnichuk kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bilgiler

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Aslen Ukraynalı olan Olena Melnichuk, haftanın son günü olan Cuma günü aynı zamanda haftanın final gününde yarıştı. Yıllar önce Sivas'lı biriyle evlenerek Sivas'a gelin olarak gelen Olena Melnichuk, boşanma aşamasının ardından Ukrayna'ya dönmüş ve orada yaşamaya başlamıştır.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde iyi bir şekilde Türkçe öğrendiğini ve Türk yemeklerine bayıldığını ifade eden Olena Melnichuk, çok fazla sayıda tarif bildiğini belirtiyor.

Olena yarışmanın olduğu gün boşanma davasının olduğunu ve boşandığını ifade etti. Biri 1 yaşında diğeri, 3 yaşında iki kız çocuğu bulunan Olena, Türkiye'ye yeniden yerleştiğini ifade ediyor.

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