Olena Melnichuk kimdir? Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasında dikkat çekti

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Aslen Ukraynalı olan Olena Melnichuk, haftanın son günü olan Cuma günü aynı zamanda haftanın final gününde yarıştı. Yıllar önce Sivas'lı biriyle evlenerek Sivas'a gelin olarak gelen Olena Melnichuk, boşanma aşamasının ardından Ukrayna'ya dönmüş ve orada yaşamaya başlamıştır.

Türkiye'de kaldığı süre içerisinde iyi bir şekilde Türkçe öğrendiğini ve Türk yemeklerine bayıldığını ifade eden Olena Melnichuk, çok fazla sayıda tarif bildiğini belirtiyor.

Olena yarışmanın olduğu gün boşanma davasının olduğunu ve boşandığını ifade etti. Biri 1 yaşında diğeri, 3 yaşında iki kız çocuğu bulunan Olena, Türkiye'ye yeniden yerleştiğini ifade ediyor.