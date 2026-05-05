Ölen Yağmur’un annesi feryat etti: O cani aramızda

İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan 2024’te ABD’de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda sosyal medya ünlüsü olan Taktaş’ın cenazesi, ABD’de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan’da havayoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den (40) şikâyetçi oldu.

2 YIL ÖNCE FETHİ KABİR YAPILDI

Taktaş Ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darp edildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda; Yağmur Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı belirtildi. Otopsi videosunda da darpa bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı. Taktaş’ın darp edildiği ve işkence gördüğü kanaatinin oluşması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taktaş Ailesi’nin, Türkiye’de yargılanmasını istediği A.C.F. ise halen aranıyor.

Kızını kaybettikten sonra derin bir acıya gömüldüklerini anlatan anne Ayhan Taktaş, “Onsuz hayat çok zor. Birlikte gezerdik, çok şey paylaşırdık. Şu an o yok, ben bir hiçim. Ayakları bağlanmış, sigara söndürülmüş ve aç bırakılmış. Yani şiddete uğramış benim kızım.

‘GELMEZSEN AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM’

Bir annenin dayanabileceği şeyler mi bunlar? Allah kimseye böylesine büyük bir acıyı yaşatmasın. Kızımı sürekli tehdit edip, ‘Gelmezsen, aileni öldürürüm’ diyordu. Belki de bu yüzden gitti. Ona ‘Çirkin ol, sana kimse bakmasın’ diyordu. O cani, kızımın saçlarını kestirip kaşlarını kazımıştı. Kızımın cenazesi geldiğinde bana sadece birkaç tokasını verdiler. Üzerinden çıkan kıyafetlerini koklamak isterdim ancak o bile yoktu. A.C.F. her şeyine el koymuş. O cani şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Bir an önce yakalansın, çektiğim acının bin mislini yaşasın. Cezasını bulursa belki yüreğime bir nebze su serpilir” ifadesini kullandı.