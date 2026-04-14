Ölen teröristlerin ailelerine para gönderiyorlardı | İstanbul'daki operasyonda yakalandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan mahkumiyet kararı bulunan kişilere para yardımı yaptıkları belirlenen, Suriye’de bulunan DEAŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden para temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine ve eşlerine maddi destek sağlayarak örgütsel bağın sürdürülmesine yönelik finans faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen ve çatışma bölgesindeki kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.