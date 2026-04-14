×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ölen teröristlerin ailelerine para gönderiyorlardı | İstanbul'daki operasyonda yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Terörle Mücadele#DEAŞ Finansmanı#Terör
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 10:15

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine para aktararak örgütten kopmalarını engelledikleri tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan mahkumiyet kararı bulunan kişilere para yardımı yaptıkları belirlenen, Suriye’de bulunan DEAŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden para temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldükleri değerlendirilen kişilerin ailelerine ve eşlerine maddi destek sağlayarak örgütsel bağın sürdürülmesine yönelik finans faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Silahlı terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen ve çatışma bölgesindeki kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!