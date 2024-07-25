Ölen kanser hastasının ilacı için mirasçılara mahkemeden iade kararı

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Ankara'da rahatsızlanınca hastaneye başvuran Nurettin Boyar’a, akciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktorları Boyar'a, hastalığı ilerlediği için standart tedavi yöntemleri kemoterapi ve radyoterapi yerine akıllı ilaç kullanması gerektiğini söyledi. Aile, durumun aciliyeti nedeniyle reçete edilen kanser ilacını kendi imkanları ile aldı. İlacı kullanan ve hastalığında gerileme görülen Boyar, 12 Nisan 2023'te PET çekimi için gittiği hastanede kaptığı enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti.

Nurettin Boyar'ın kızı Sevcan Özmen, babasının tedavi kapsamında kullandığı kanser ilacının ücretinin geri ödenmesi için SGK'ya başvurdu. Talebi değerlendiren SGK, ilaç geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle iade yapılmayacağını bildirdi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Özmen, bunun üzerine Ankara İş Mahkemesi'ne başvurdu. SGK, söz konusu ilacın listelerinde yer almaması nedeniyle ilaç bedelinin karşılanamadığını, kurumca tesis edilen işlemin yasaya ve mevzuata uygun olduğunu ileri sürerek, davanın reddini istedi. Mahkeme ise 9 Temmuz 2024 tarihli kararında başvuruyu kabul etti.

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Mahkeme kararında hastane tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati öneme haiz ve kullanımı zorunlu olduğu, bilinen tedavi yöntemlerine göre daha etkin ve yararlı olduğu düşünüldüğü kaydedildi. Uzman raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğu ve söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılmasının zorunlu olduğu, ilacın muadilinin bulunmadığı belirtilerek, 147 bin 908 lira 52 kuruşluk ilaç bedelinin Boyar'ın eşi Nermin Boyar ve çocukları Kadir Ferhat Boyar ile Sevcan Özmen'e geri iade edilmesi kararlaştırıldı.