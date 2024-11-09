‘Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum’ dedi... Başak’a amca şiddeti

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İSTANBUL Esenler’de, Başak Billik (25), 3 Kasım Pazar günü ailesiyle birlikte bir yakınının düğününe gitti. Düğün salonunda, miras anlaşmazlığından dolayı aralarında husumet bulunan amca Bayram Billik (56) ile Başak Billik’in babası Turgut Billik tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Bayram Billik, elindeki demir çubukla Başak Billik’in kafasına vurdu. Başak Billik başından yaralandı. Tedavi edilen Başak Billik, amcasından şikâyetçi oldu. 1 Kasım Cuma günü, amcasının nişanlısı ve kendisini darbettiğini ve tehdit ettiğini ifade eden Başak Billik yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

‘GÜVENDE DEĞİLİZ’

"Pazar günü akrabamızın düğününe gittik. Babam hava almaya kapıya çıktı. Babamın peşinden ben de gittim. Ben gelene kadar, orada bir tartışma yaşanmış. Amcam sataşmış. Babamı, ‘Gel lan, seni öldüreceğim, bu köşeye gel, sana göstereceğim’ diyerek düğün salonunun köşesine çağırmış. Oraya gidişimde, direkt bana saldırmaya başladı. O sırada bir cop çıkardı. Düğmesine bastı, açıp uzattı ve demir çubukla kafama vurdu. Kafamın yarıldığından, kanadığından haberim yoktu. Karakola gidip darp raporu aldım. Uzaklaştırma istediğim halde, tekrar bunu yaptığını, darp edildiğim halde bunun ikinci olduğunu ve üçüncüsünde bu adamın beni en sonunda öldüreceğini söyledim. Ben bu adam yüzünden 2020 yılında eve çıktım. O kadar çok sözlü tacize maruz kalıyordum ki gerek mesleğimle alakalı, giyimimle alakalı. Ben adalet istiyorum. Bunun artık gereken cezayı almasını istiyorum. Bu şekilde ne ben ne de ailem güvendeyiz. Şu anda uzaklaştırma kararımız var ama elbet bu uzaklaştırma kararı bitecek. Ben yeğeniyken bunu yapabiliyor. Evlilik arifesindeyken travmatik olarak çok kötü etkiledi.”