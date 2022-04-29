Ölen de öldüren de daha 13’ünde... 'Sudan Ölüm'

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Olay, 24 Nisan günü 13.00 sıralarında Adana’da yaşandı... Ömer Talib Sabuncu (13), ikizi Yunus ve diğer kardeşi Mehmet Sabuncu (12) ile Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında yüzerken, S.K. ile arkadaşı H.K. (15) da serinlemek için suya girdi. Ömer Talib Sabuncu, bir süre sonra kanala atladığı sırada S.K.’nın üzerine su sıçratınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., pantolonunda taşıdığı bıçağı çıkartıp Ömer Talib’i kasığından yaralayıp H.K. ile kaçtı.

ATARDAMARI KESİLDİ

Ömer Talib Sabuncu, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Sabuncu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçak darbelerinin atardamarını kestiği belirlenen Ömer Talib Sabuncu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Sabuncu’nun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile suç aleti bıçağı evine götüren H.K.’yı gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K. ile H.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘İÇİMİZ YANIYOR’

Kebapçılık yaparak geçimini sağlayan baba Mustafa Sabuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Küçük oğlum koşarak geldi, ‘Baba yetiş. Ömer ağabeyimi bıçakladılar’ dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu.”