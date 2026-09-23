×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ölen de öldüren de 18 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Fatih#Ensar Sezgin
Ölen de öldüren de 18 yaşında
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00

İSTANBUL Fatih’te önceki gün 22.00 sıralarında iddiaya göre aynı mahallede arkadaş olan ve sokakta karşılaşan Ensar Sezgin (18) ile Selim Taha A. (18) arasında küfür nedeniyle tartışma başladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Selim Taha A., arkadaşı Ensar Sezgin’i sol göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Saldırıda kalbinden bıçaklanan Sezgin hayatını kaybetti.

Ekipler kaçan saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Selim Taha A., emniyetteki ilk ifadesinde küfür nedeniyle tartıştığı arkadaşını annesine küfrettiği için bıçakladığını öne sürdü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Fatih#Ensar Sezgin

BAKMADAN GEÇME!