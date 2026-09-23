Ölen de öldüren de 18 yaşında

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 07:00
İSTANBUL Fatih’te önceki gün 22.00 sıralarında iddiaya göre aynı mahallede arkadaş olan ve sokakta karşılaşan Ensar Sezgin (18) ile Selim Taha A. (18) arasında küfür nedeniyle tartışma başladı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Selim Taha A., arkadaşı Ensar Sezgin’i sol göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Saldırıda kalbinden bıçaklanan Sezgin hayatını kaybetti.
Ekipler kaçan saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Selim Taha A., emniyetteki ilk ifadesinde küfür nedeniyle tartıştığı arkadaşını annesine küfrettiği için bıçakladığını öne sürdü.
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