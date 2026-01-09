Ölen 17 öldüren 15 yaşında

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

Kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, daha önce aynı işyerinde çalışan 15 yaşındaki D.K. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep’te kuaför kalfası Abdullah Kaya (17), önceki gün akşam saatlerinde işyerinden izin alıp 3 arkadaşıyla buluştu. Kaya, arkadaşlarıyla Binevler Mahallesi’ndeki parkta oturduğu sırada, daha önce aynı işyerinde çalışan D.K. (15) ile karşılaştı. Arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI

D.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Abdullah Kaya’yı kalbinden ve vücudunun değişik yerlerinden yaraladı. Abdullah kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne sevk edilen Abdullah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan D.K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

 

