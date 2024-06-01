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Öldürüp sırtına harf kazımış

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#Pendik#Nihat Salih#Cinayet
Öldürüp sırtına harf kazımış
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

İSTANBUL Pendik’te 8 çocuk babası Nihat Salih’in (79) cesedi 16 parçaya ayrılmış olarak 4 ayrı çöp konteynerinde bulunmuştu.

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Olaya ilişkin gözaltına alınan seyyar satıcı Bilal Dilek (39), gözaltına alınıp sevk edildiği hâkimlik tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Dilek ifadesinde suçlamayı kabul etmemişti. 

DNA ÖRNEKLERİ BULUNDU

Cinayete ilişkin devam eden soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Telefon kayıtlarına göre Salih ile son görüşen kişi olduğu tespit edilen Dilek’in evinde bulunan paspas ve baltadaki incelemeler tamamlandı. Balta ile paspas üzerinde Salih’e ait DNA örnekleri bulundu.

Darp edip boğarak öldürdükten sonra baltayla 16 parçaya ayırdığı Salih’in sırtına, Meryem isimli eşinin baş harfini kazıyan Dilek’in, İstanbul’a gelmeden bir süre önce çobanlık yaptığı ve babası ile hayvan kesim yerinde çalıştığı da ortaya çıktı.

 

 
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#Pendik#Nihat Salih#Cinayet

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