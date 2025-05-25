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Öldürüp araziye gömdüler

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#ZONGULDAK#Ereğli#Dinçer Arslan
Öldürüp araziye gömdüler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:00

ZONGULDAK Ereğli’ye bağlı Ortacı köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan (26), 9 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

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Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan’ın bulunması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde, Arslan’ın son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettikleri Dinçer Arslan’ı darp edip öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesinde çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, H.B.’nin eşi A.B.’yi de ‘yardım ve yataklık’ suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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#ZONGULDAK#Ereğli#Dinçer Arslan

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