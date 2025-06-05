Öldürülüp taşınmış... 5 şüpheli müebbetle yargılanıyor

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Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), 13 Mayıs 2018’de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara ‘intihar’ olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve şantiyede bekçiler H.K (68)., H.A. (76), T.Ç (40). ile işçi B.Ç. (46), yakın bir bölgede bekçi A.G. (76) hakkında ‘kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede önemli detaylar yer aldı. Kamera görüntülerine göre Dorukhan’ın aracını park ettikten sonra yürüyerek inşaat sahasına girdiği belirtildi. İnşaat sahasında bekçi olarak H.K., H.A., T.Ç. ile çalışan olarak B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi olan A.G.’nin bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilerin değişik tarihlerde ifadeleri arasında çelişki bulunduğu ifade edildi.

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Dorukhan’ın ölüm anına ilişkin görüntü elde edilemediği, bu sebeple icrai davranışların hangi şüpheli tarafından ne şekilde gerçekleştiğinin tespit edilemediği ifade edildi.

‘DOĞAL DURUM DEĞİL’

Baba Ethem Büyükışık tarafından sunulan Adli Bilimciler Derneği mütalaa raporunda, Adli Tıp raporunun aksine ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığının belirtildiği de iddianamede yer aldı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporu ile ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmesi ihtimaliyle uyumlu olamayacağı kanaatini güçlendirecek değerlendirme ve tespitlerin olduğunun altı çizildi. Dorukhan’ın ilk bulunma anındaki durumunun düşme ile oluşabilecek doğal bir durum olamayacağı ifade edildi.

İddianamede Dorukhan’ın vücudunda açık yara, kafa, kol ve bacaklarda kemik kırığı olmaması, sadece darbeye bağlı sırt sağ bölgesinde aynı hat üzerinde dikey şekilde kosta kırıkları bulunması da bu ölümün yüksekten düşme ile gerçekleşmediğine dair şüpheleri güçlendirdiği belirtildi.

‘YETERLİ DELİL MEVCUT’

Ölümün, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı iddianamede yer aldı. Bu şekilde sebebi net olarak tespit edilemese de öldürme fiilinin olay mahallinde bulunan şüpheliler tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Şüphelilerin öldürme eylemi üzerinde ortak hâkimiyet kurarak kasten öldürme suçunu işledikleri hususunda haklarında dava açılmasına yeterli delil olduğu anlaşıldığı belirtildi.